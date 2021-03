Kongress Arbeiten während der Pandemie

Die Arbeit nimmt bei den meisten Menschen einen großen Teil des Lebens ein, aber wahrscheinlich denken nur wenige intensiv über ihre Arbeitsbedingungen nach. Am Mittwoch beginnt ein digitaler Kongress, der sich mit vielen Fragen rund um Arbeitsschutz und Arbeitsbedingungen beschäftigt. Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin geht es um Arbeiten in der Pandemie, psychische Belastungen am Arbeitsplatz und das Impfen.