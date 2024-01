In den meisten ostdeutschen Bahnhöfen gibt es kein kostenfreies WLAN. Das geht aus Zahlen des Interessenverbandes Allianz pro Schiene hervor. Demnach gab es 2023 in Sachsen nur acht Bahnhöfe mit kostenfreiem Internet, was zwei Prozent der Bahnhöfe im Bundesland entspricht. In Sachsen-Anhalt waren es sechs Stationen (zwei Prozent der Bahnhöfe) und in Thüringen vier Stationen (ein Prozent).