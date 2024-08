Kowalczuk zeigt auf, was bei Oschmann auch nicht vorkomme, seien die staatspolitischen Vorstellungen der Ostdeutschen. "Warum fremdeln viele Ostdeutsche mit Demokratie und Freiheit?", fragt Kowalczuk. Das könne nicht nur daran liegen, dass Ostdeutsche unfair behandelt wurden, so Kowalczuk, räumt zugleich aber ein: "Natürlich gab es hunderttausendfache ungerechte biografische Abbrüche in den 90er-Jahren. Das leugnet niemand." Er selbst hat genau diese Abbrüche in seinem Buch "Die Übernahme" (erschienen 2019 bei C.H. Beck) dargestellt.