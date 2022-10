Karagiannidis empfiehlt, "dass man sogar so weit geht, dass man ein Sondervermögen einrichtet. Zum Beispiel auch 100 Milliarden , und dieses Sondervermögen ganz klar an tiefgreifende Reformen im Gesundheitswesen koppelt." Dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine solche Summe von Bundesfinanzminister Christian Lindner bewilligt bekommt, scheint allerdings kaum vorstellbar.

"Rechtzeitig" bedeutet für die finanziell angeschlagenen Einrichtungen "sofort" – so sieht es auch die Opposition im Bundestag. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Tino Sorge sagte MDR AKTUELL: "Was die Kliniken jetzt brauchen, ist Planungssicherheit. Die Ampel muss morgen konkret sagen, wieviel Geld sie den Kliniken als Soforthilfe zur Verfügung stellt – und vor allem, wann."

Auf eine schnelle Hilfszusage will offenbar auch der SPD-Gesundheitsminister den Fokus legen, wenn er sich am Dienstag mit FDP-Finanzminister Lindner trifft. Für einige der 1.900 Krankenhäuser in Deutschland mit etwa 490.000 aufgestellten Betten gehe es bereits jetzt um Reanimation in letzter Sekunde, macht die Deutsche Krankenhausgesellschaft klar.