Corona-Rettungsschirm Krankenhäuser fordern weitere Finanzhilfen

Auf der einen Seite leere Betten, die wegen kranken oder wegen Personals in Quarantänesituationen nicht belegt werden können, auf der anderen Seite steigende Belegungszahlen auf den Normal- und Intensivstationen mit Corona-Infizierten und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen. Laut Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt werden derzeit in Sachsen-Anhalt so viele Corona-infizierte Patientinnen und Patienten wie zu keinem anderen Zeitpunkt dieser Pandemie behandelt. Prognosen gingen von einem weiteren Anstieg aus. "Hinzu kommen Personalausfälle infolge von Quarantänemaßnahmen und hohen Inzidenzen. Teilweise mussten Stationen geschlossen und/oder von der Notfallversorgung abgemeldet werden. Dies führt unmittelbar zu hohen Erlösverlusten, die im weiteren Verlauf dieses Jahres niemals ausgeglichen werden können, selbst wenn am 18. April 2022 die Pandemie vorbei wäre."