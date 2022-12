Ausfälle und Verspätungen im ÖPNV

Deutlicher ist der hohe Krankenstand im öffentlichen Nahverkehr zu spüren. Mehrere Verkehrsbetriebe in Mitteldeutschland melden Ausfälle und Verspätungen von Bussen und Bahnen, weil so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank sind. So berichtet Stefan Dietrich, Sprecher von Abellio Mitteldeutschland: "Wir haben einen großen Krankenstand beim gesamten Personal – sowohl Fahrpersonal als auch Verwaltung. Aber bei den Lokführerinnen und Lokführern fällt das natürlich besonders auf, weil dadurch auch Fahrten ausfallen müssen."

Die Dresdner Verkehrsbetriebe stehen vor demselben Problem. Der Krankenstand sei mit knapp 20 Prozent zurzeit so hoch wie noch nie, sagt Sprecher Falk Lösch. Der Umgang damit in Dresden: "Wir haben noch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Technik, die eine gültige Fahrberechtigung haben für Bus oder für Bahn. Die übernehmen Dienste und ein paar Pensionäre haben wir noch, die weiterhin für uns fahren. Auch Studenten von der Uni, die ausgebildet sind, sind für uns im Einsatz. Allerdings haben wir auch das Problem: Alles können wir damit nicht kompensieren."