Gerade bei der jüngeren Generation werde heute sehr viel stärker auf die mentale Balance geachtet. Blaumachen für mehr Selbstfürsorge? Ute Zacharias, Sprecherin des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Thüringen, hat dafür kein Verständnis: "Das teilen wir nicht. Das kann ich Ihnen gleich mal ganz klar beantworten. Weil wir auch festgestellt haben, dass in den letzten Jahren die Ausfallzeiten in den Betrieben sehr stark gestiegen sind. Thüringen hat sowieso die höchste Krankheitsquote in ganz Deutschland – unverändert seit vielen Jahren. Das ist keine gute Situation für die Betreibe."

Gesund daheim? Wer es darauf anlege, komme damit in der Regel auch durch, erklärt Sebastian May, langjähriger Hausarzt aus Leipzig: "Wir Ärzte können da nichts tun. Wenn da jemand kommt und sagt, er fühlt sich nicht in der Lage, seiner Tätigkeit nachzukommen – weil wir ja auch nicht nachprüfen können, was er tut – sind wir Ärzte da außen vor." Das sei ein Diskurs, den man führen könne – mit den Krankenkassen, mit der Gesellschaft.