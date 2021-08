Doch das mit der Aufklärung sei im empfohlenen Impfalter von neun bis 15 Jahren gar nicht so leicht, sagt Jakob Maske vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Vor allem bei den Jungen: "Der geht in der Regel erstmal gar nicht zum Arzt, Gesundheit ist was ganz Selbstverständliches. Das ist das Problem mit dieser Altersgruppe, und deswegen ist an diese Gruppe von Jugendlichen meistens sehr schwer heranzukommen."