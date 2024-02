Bildrechte: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Studie Studie: Ukraine-Krieg belastet die Menschen mit Abstand am meisten

23. Februar 2024, 05:00 Uhr

In den letzten Jahren gab es viele Krisen: Corona-Pandemie, Klimakrise und ein Krieg an der Grenze zur Nato und EU. Psychologen der Universität Münster haben mit anderen europäischen Wissenschaftlern herausgefunden, dass sich der Krieg in der Ukraine besonders stark auf das mentale Wohlbefinden der Menschen ausgewirkt hat. Auch Menschen in Leipzig machen sich viele Sorgen.