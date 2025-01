Übergriffe ließen sich insbesondere zur Weihnachtsmarktsaison beobachten, sagt Bannoura. "Oder wenn Oktoberfeste in den Gegenden stattfinden, oder an den Wochenenden in den Morgenstunden, wenn die Menschen aus den Diskotheken und Clubs in die Züge steigen. Da haben wir häufig Übergriffe auf Bahnpersonal."