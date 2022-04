Ginge es nach der Zahl der Krimis im deutschen Fernsehen wäre Deutschland ein Land, geplagt von Mord und Totschlag. Aber die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) zeigt ein anderes Bild: Allein bei diesen Gewaltdelikten ist die Zahl 2021 um 12 Prozent auf 2.111 Fälle zurückgegangen. Allerdings sind die professionellen Ermittler bei weitem immer noch nicht so erfolgreich wie die Fernsehkommissare. Die Aufklärungsquote lag bei 58,7 Prozent. Insgesamt wurden knapp 1,9 Millionen Tatverdächtige in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfasst, knapp ein Drittel waren nichtdeutscher Herkunft wie auch im Jahr davor.

Für das BKA bedenklich ist die anhaltend dramatische Entwicklung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und der Verbreitung von Bildern und Filmen, auf denen sexuelle Gewalt an Kindern zu sehen ist. Zwar gab es in den letzten Jahren spektakuläre Ermittlungserfolge, doch auch hier spielte Corona möglicherweise eine Rolle. Die mangelnde öffentliche Aufmerksamkeit durch Quarantänemaßnahmen in Schulen und Kindereinrichtungen könnte den Anstieg bei sexuellem Missbrauch von Kindern begünstigt haben. Hier wurden 15.507 Fälle registriert, 1.000 mehr als 2020. Davon konnten 13.317 aufgeklärt werden, immerhin eine Aufklärungsquote von knapp 86 Prozent.