Kriminalstatistik Polizei erfasst weniger Straftaten – dafür mehr Gewaltdelikte

02. April 2025, 11:55 Uhr

Am Mittwoch wurde die Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vorgestellt. Hier zeigt sich: insgesamt sind weniger Straftaten festgestellt worden. Das liegt jedoch auch an der Teillegalisierung von Cannabis. In anderen Bereichen gab es Anstiege: etwa im Bereich der Sexualstraftaten, Körperverletzungen und mehr Mordfälle.