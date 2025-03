Bildrechte: IMAGO / Arnulf Hettrich

Künstliche Intelligenz Wie KI den künstlerischen Prozess in der Musik verändert

Hauptinhalt

09. März 2025, 05:00 Uhr

Unter dem Titel "Is this what we want?" haben rund 1.000 Künstlerinnen und Künstler aus Großbritannien ein Album veröffentlicht, auf dem nur Stille zu hören ist. Das Album entstand als Protestaktion gegen einen neuen Gesetzentwurf der Regierung, der die Lockerung des Urhebergesetzes zugunsten von KI-Firmen beinhaltet. KI ist also endgültig in der Musikbranche angekommen. Welche Auswirkungen hat das auf Musikschaffende, und wie ist die rechtliche Lage in Deutschland?