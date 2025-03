Besondere Angebote Wie Kultur die Lebensqualität im Altenheim bereichert

08. März 2025, 12:10 Uhr

Kulturelle Teilhabe bereichert den Alltag in Pflegeheimen für Senioren. Manche Einrichtungen ermöglichen ihren Bewohnern dabei ganz besondere Erlebnisse: So bringt der Verein "Live Music Now" junge Musiker in Wohnheime, wo sie mit klassischen Konzerten für emotionale Momente sorgen. In Bad Lausick organisierte ein ehemaliger Lehrer eine Kunstausstellung mit eigenen Werken. In Halle begeistert die "Mobile Oper" Rentner im Heim.