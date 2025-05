Die Unionsfraktion im Bundestag stellte wiederum Anfang des Jahres 551 Fragen zu Nichtregierungsorganisationen an die Bundesregierung, nachdem viele von ihnen wegen der Abstimmung mit der AfD im Bundestag zu Demonstrationen aufgerufen hatten, bei denen die Union stark kritisiert wurde. In den Fragen ging es unter anderem um die staatliche Finanzierung der Organisationen. Hans Vorländer, Demokratieforscher von der TU Dresden, wertete dies MDR AKTUELL gegenüber als Einschüchterungsversuch.

Ein Drittel der Bevölkerung will "Schlussstrich" unter NS-Zeit

Indes häufen sich an deutschen Schulen rechtsextremistische Vorfälle. Neuntklässler aus Görlitz zeigen einen Neonazi-Gruß vor dem früheren Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. In Oelsnitz kündigt eine Oberschullehrerin, weil sie von Rechtsextremen bedroht wird. In Gießen stimmte die Mehrheit eines Abschlussjahrgangs für Nazi-Parolen als Abi-Mottos. Wie eine Abfrage des Magazins "Stern" unter den Landeskriminalämtern der Bundesländer ergab, hat sich die Zahl der bei der Polizei gemeldeten Fälle in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.

Wenn Jugendclubs, Beratungsstellen, Vereine und Initiativen vor Ort schließen müssen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Nazis sich weiter diese Räume nehmen. Luise Neuhaus-Wartenberg Fraktion DIE LINKE im sächsischen Landtag

Auf die Häufung rechtsextremistischer Vorfälle an sächsischen Schulen hatte gestern auch die Linken-Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg bei einer Debatte im Landtag Bezug genommen: "In Sachsen vergeht kaum eine Woche, in der es keine Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund an einer Schule gibt". Auch sie betonte, dass die Schule ein Ort für Aufklärung und Prävention sein müsse.