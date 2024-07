Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Einzelhandel Ladendiebstahl nimmt zu: Täter oft in Geldnot

Hauptinhalt

03. Juli 2024, 11:00 Uhr

Einzelhändler in Deutschland beklagen einen Anstieg von Ladendiebstählen. Der Schaden geht in die Milliarden, wie aus einer Studie hervorgeht. Die Gründe dafür sollen vor allem in wachsenden Geldsorgen liegen, aber auch im Personalmangel.