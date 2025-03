An der Ecke gegenüber ist das Café Luise. Hier haben sich an mehreren Tischen Leute mit ihren Laptops hingesetzt. Mitarbeiter Marten Herbst sagt: "Wir haben grundsätzlich kein Problem mit Laptops. Wir haben auch drei Tische mit Steckdosen, wo das überhaupt kein Problem ist. Wir haben auch freies Gäste-Wlan, auf Nachfrage gibt es dazu das Gäste-Passwort." Der ideale Gast mit Laptop bestellt dann aber nicht nur ein Getränk, sondern vielleicht auch noch ein Stück Kuchen, sagt er.

MDR-AKTUELL-Kollegin Juliane Neubauer hat am Wochenende andere Erfahrungen gemacht. Sie war mit Laptop vielerorts nicht willkommen: "Ich wollte Sonntag ein oder zwei Stunden ins Café gehen, um jenseits des Familienchaos ein bisschen was wegzuarbeiten, so als Selbstständige."