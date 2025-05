Wer jedoch regelmäßig viele dieser industriell hochverarbeiteten Lebensmittel zu sich nimmt, hat ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Diabetes Typ 2. Ein Forscherteam der Universität von Sao Paulo nimmt sogar an: Der häufige Verzehr hochverarbeiteter Lebensmittel wird mit 32 verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht . Neben Adipositas und Diabetes werden auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen genannt.

Die Forscher sehen auch einen Zusammenhang mit Todesfällen. In Kolumbien etwa, einem Land, in dem es relativ wenige hochverarbeitete Lebensmittel gibt, stehen rund vier Prozent der Todesfälle in Verbindung mit dem Verzehr dieser Produkte. In Großbritannien dagegen, wo viele Fertigprodukte auf dem Markt sind, werden fast 14 Prozent der Todesfälle auf den Konsum zurückgeführt.