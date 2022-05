Neue Studie Experten fürchten weiter steigende Lebensmittelpreise

Die Menschen in Deutschland müssen für Lebensmittel in den nächsten Monaten wahrscheinlich deutlich mehr bezahlen. Das geht aus einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade hervor. Danach würden die Preise im Einzelhandel in diesem Jahr um mehr als 10 Prozent anziehen. Laut der Studie spiegeln die derzeitigen Preise noch nicht den Anstieg bei den Produktionskosten wider. Auch der Krieg in der Ukraine trägt zum Preisanstieg bei.