Dennoch würden auch in Zukunft digitale Konzepte Unterrichtsräume nicht komplett ablösen, sagt Meike Breuer, Direktorin des Zentrums für Lehrerbildung an der TU Chemnitz. In Chemnitz werden Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen ausgebildet. Ihr Beruf unterscheide sich noch ein bisschen stärker von dem der anderen Lehramtsstudierenden. Denn Grundschüler müssten erstmal das Lernen lernen, Erfahrungen im Klassenverband sammeln, sich auch von Mitschülern Dinge abschauen.

Das auf Distanz zu vermitteln, sei sehr schwierig, sagt Breuer: "Zudem spielt in den jüngeren Klassen natürlich auch die Bindung an die Lehrkraft noch eine ganz andere Rolle, weil man eben nicht nur Lehrkraft ist, sondern auch eine zentrale Bezugsperson, gerade in den Anfangsklassen." Da sei der persönliche Kontakt noch einmal viel wichtiger als in höheren Klassen. Technische Neuerungen seien daher ein wichtiges Mittel um den Unterricht zu ergänzen. Aber eine gänzlich durchdigitalisierte Lehre ohne den Klassenverband sieht an den sächsischen Universitäten auch in Zukunft niemand kommen.