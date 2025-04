Lehrermangel Bildungsministerien suchen neue Lehrer – Quereinstieg wird leichter

Die Bewerber werden Emig zufolge dann entsprechend berufsbegleitend weiterqualifiziert: "Da sind zum Beispiel Meisterabschlüsse dabei von Handwerkern. Die setzen wir dann an Berufsschulen oder in bestimmten Fächern, wie zum Beispiel Technik, an den Sekundarschulen ein."

In Sachsen und Sachsen-Anhalt laufen aktuell Bewerbungsrunden für die Einstellung zum neuen Schuljahr. In Sachsen sind Bewerbungen dafür noch bis zum kommenden Montag möglich, für Berufsschullehrer in Sachsen-Anhalt endet die Frist am nächsten Mittwoch, für die allgemeinbildenden Schulen Ende Mai.