In Berlin war ein Vater mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gescheitert. Er hatte sich dagegen gewandt, dass Lehrkräfte an den Gymnasien seiner Töchter teils beim Sprechen Pausen lassen - etwa bei dem Wort "Lehrer-innen". Teils würden auch Sternchen oder ein sogenanntes Binnen-I in Mails an Eltern oder in der schulischen Aufgabenstellung verwendet. Der Mann will nun nach Angaben des Vereins Deutsche Sprache, der ihn unterstützt, eine Instanz höher vor das Oberverwaltungsgericht ziehen.