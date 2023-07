Die Linke sieht das Erstarken der AfD auch in einer "systematischen Vernachlässigung des Ostens" begründet. Der Parteivorstand fasste am Wochenende einen Beschluss mit dem Titel "Gerechtigkeit für den Osten – Strukturwandel aktiv gestalten". Darin werden zahlreiche Maßnahmen gefordert, etwa eine "Lohnoffensive Ost" durch mehr Tarifbindung und flächendeckende Tarifverträge. Die Löhne müssten bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2025 vollständig an das Westniveau angeglichen werden.

Die "systematische Vernachlässigung des Ostens" habe fatale Folgen, heißt es in dem Vorstandsbeschluss. Nicht nur seien hier die Umfragewerte der extremen Rechten am stärksten, auch 33 Jahre nach der Wende machten viele Menschen in Ostdeutschland immer noch die Erfahrung, abgehängt zu sein.

Lohnanhebung und Entlastung kommender Haushalte