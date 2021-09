6 Uhr morgens – Hauptverkehrszeit in einer Speditionsfirma in Leipzig. Die LKWs werden startklar gemacht und mit Nudeln, Baustoffen und Motorteilen fürs Auto beladen. Etwa 50 Lastwagen beliefern von hier aus deutschlandweit Supermärkte, Baustellen und Autowerkstätten in ganz Deutschland.

Wenig Anerkennung für Kraftfahrer in der Gesellschaft

Bis jetzt gibt es für die LKWs noch genügend Fahrer in der Firma. Doch das könnte sich bald ändern, sagt Martin Pfeiffer, Verkehrsleiter von Krause Transporte in Leipzig. In den nächsten fünf Jahren gehen mehrere LKW-Fahrer in Rente, ein Zehntel aller Fahrer und der Nachwuchs bleibt aus. Laut Pfeiffer fehle es an Anerkennung: "Man ist wirklich auf gut Deutsch gesagt: der Blödmann. Zum Beispiel an einer Ladestelle, wo dann jeder Lagermitarbeiter sagt: Das ist nur ein Kraftfahrer."

Pfeiffer berichtet weiterhin, dass die Fahrer teilweise nicht auf die Toiletten gelassen würden und sie sich in solchen Momenten diskriminiert fühlten. "Ich war am Wochenende auf einer Azubimesse und jeder, der am Stand vorbeikam: Oh ne, Berufskraftfahrer wirst du nicht. Das haben die Eltern zu den Kindern gesagt. Und da sieht man schon, wie der Beruf in der Gesellschaft anerkannt ist."