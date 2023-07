Zum Vergleich: In den tarifgebundenen Unternehmen seien die Löhne fast angeglichen, so Ragnitz. Die Unterschiede bei den Einkommen setzen sich bei den Vermögen fort. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge ist das durchschnittliche Nettovermögen im Westen mehr als doppelt so hoch wie das im Osten.