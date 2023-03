Mit der Protestaktion sollte Long-Covid-Patienten und der Behandlungsbedarf sichtbar gemacht werden. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Um dem langfristig entgegenzuwirken, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dem ARD-Hauptstadtstudio zufolge in den kommenden Jahren 100 Millionen Euro in die Long-Covid-Forschung investieren.



Auch der SPD-Politiker musste sich mit den Vorwürfen Betroffener, es passiere zu wenig im Umgang mit Long-Covid, auseinandersetzen. Mitte Januar protestierten Long-Covid-Patienten aus ganz Deutschland vor dem Reichstagsgebäude. Sie stellten 400 Feldbetten, um die Zahl der Betroffenen zu verdeutlichen. Initiatorin Ricarda Piepenhagen kritisierte Lauterbach dafür, er würde mehr über das Thema auf Twitter schreiben, als tatsächlich Maßnahmen in die Wege zu leiten. Sie sagte MDR AKTUELL, man brauche keine Warnungen, man brauche Therapie- und Medikamentenstudien. Damit könne man dem Krankheitsbild näher kommen.