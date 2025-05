Die Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin Margot Friedländer ist am Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben. Das teilte die Margot Friedländer Stiftung in Berlin mit.

Margot Friedländer wurde 1921 in eine jüdische Familie geboren. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie selbst konnte dank vieler Helfer zunächst untertauchen, wurde dann aber gefasst und ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Sie überlebte, so wie ihr späterer Mann, mit dem sie schließlich nach Amerika ging.



Mit fast 88 Jahren zog sie nach dem Tod ihres Mannes wieder zurück in ihre Heimat Berlin. Friedländer sprach vor Schülern und bei offiziellen Gedenkfeiern, etwa noch mit 100 Jahren im EU-Parlament in Brüssel. Für ihr Engagement für Demokratie sowie gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung wurde Friedländer mehrfach ausgezeichnet. 2011 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.