Mit Blick auf den Missbrauch meinte Marx, jeder Verantwortliche solle selbst prüfen, wo er sich schuldig gemacht und welche Folgen er daraus zu ziehen habe. Auch er selbst hätte engagierter handeln können, gab Marx zu. Es sei für ihn persönlich unverzeihlich, die Betroffenen übersehen zu haben. Er klebe auch nicht an seinem Amt. Zum emeritierten Papst Benedikt XVI ., der im Zusammenhang mit dem Gutachten eine Falschaussage eingeräumt hatte, äußerte Marx sich ausweichend.

Ein vom Erzbistum München und Freising in Auftrag gegebenes Gutachten war zu dem Ergebnis gekommen, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Die Gutachter werfen auch den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., konkret und persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vor. Insgesamt sprechen die Gutachter von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern, sie gehen aber von einem deutlich größeren Dunkelfeld aus.