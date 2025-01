Tierseuche in Brandenburg Landwirte in Mitteldeutschland in Angst vor der Maul- und Klauenseuche

14. Januar 2025, 09:00 Uhr

Mehr als 35 Jahre ist der letzte Fall von Maul- und Klauenseuche in Deutschland her. Vergangenen Freitag wurde die Krankheit bei einem Wasserbüffel in Brandenburg festgestellt. Die Viruserkrankung ist für Tiere hoch ansteckend, erste Maßnahmen wurden schnell ergriffen. Südkorea hat einen Importstopp für deutsches Schweinefleisch verhängt. Landwirte in Mitteldeutschland sind besorgt.