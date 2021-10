Während anfangs vor allem der Spaß an seinen Radtouren im Vordergrund stand, habe sich später der Gedanke verfestigt, dass die Verkehrswende – weg von fossilen Antrieben – für den Klimaschutz unabdingbar ist. "Die Erkenntnis hat sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren bei mir durchgesetzt. Mit jedem sogenannten Jahrhunderthochwasser im Elbtal mehr."

"Ich brauche diesen ganzen Konsum nicht mehr"

Die Coronapandemie hat MDRfragt-Mitglied Anja Hense zum Umdenken bewegt. Heute konsumiert sie viel weniger und bewusster. Bildrechte: MDR/Anja Hense Noch vor zwei Jahren gehörten unüberlegte "Impulskäufe" zum Alltag von Anja Hense. "Es hat mir einfach Spaß gemacht, in möglichst großen Läden durch die Regale zu streifen, auch Bummeln zu gehen. Das war einmal." Die Wende hing nicht etwa damit zusammen, dass sich Hense kritisch mit ihrem Konsumverhalten auseinandergesetzt hätte. Das kam später. Ausgangspunkt dafür war die Coronapandemie. "Wir leben auf dem Land in Thüringen. Während der Pandemie war ich mit den Kindern viel zu Hause. Da haben sich einfach nicht so viele Gelegenheiten zum Einkaufen ergeben." Dadurch habe sie gemerkt: "Ich brauche diesen ganzen Konsum nicht mehr." Früher habe sie auch mit Begeisterung Werbeprospekte angeschaut. "Das war wie ein Ritual, immer sonntags. Das hat in mir das Gefühl geweckt, dass ich vieles von dem, was ich da sehe, unbedingt brauche, weil es mein Leben erleichtert: das eine Werkzeug, diese Schuhe. Doch das wird einem nur vorgegaukelt."

Heute mache sie es umgekehrt. "Ich stelle in meinem Alltag fest, was ich brauche und sehe mich dann danach um." Dafür geht sie heute lieber in kleinere Läden und kauft gezielter – nach Bedarf. Erst nach und nach hat sich bei Anja Hense der Gedanke durchgesetzt, dass sie jetzt einen kleineren biologischen Fußabdruck hat. Auch auf den Bereich Lebensmittel hat sich das inzwischen ausgewirkt. "Ich kaufe keine Wurst mehr aus konventioneller Massentierhaltung. Auch wenn sie viel günstiger ist. Darüber hätte ich früher gar nicht nachgedacht." Für die 35-Jährige ist eines dabei aber ganz wichtig: "Dass ich diese Schritte selbst und in meinem Tempo gegangen bin. Wenn mir jemand von außen gesagt hätte: Kauf dies, kauf jenes nicht, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Man muss es selbst verstehen und die Erfahrung machen, wo die Unterschiede liegen. Das braucht Zeit."

"Ökologische Investitionen zahlen sich aus"

Petra und Ralph-Robert Lichterfeld aus Wittenberg haben sich für einen umweltschonenden Lebenswandel entschieden. "Und das hat sich in vielerlei Hinsicht ausgezahlt", erklärt Ralph-Robert Lichterfeld: "Wir haben kleinere Autos mit Elektroantrieb angeschafft, um nicht unnötig Ballast durch die Gegend zu fahren. Unsere Photovoltaikanlage reicht in der Regel aus, um sie zu laden. Selbst an grauen Tagen."

Bei ihrem Haus haben sich Ralph-Robert und Petra Lichterfeld für umweltfreundliche Anlagen entschieden. Bildrechte: MDR/Petra und Ralph-Robert Lichterfeld Außerdem hat sich das Ehepaar für eine Wärmepumpe entschieden. "Dadurch sparen wir Heizkosten. Zugegebenermaßen investieren wir nicht nur aus ökologischen Gründen, es muss sich auch finanziell lohnen." Das Ehepaar spürt das besonders, wenn die Energiepreise wie jetzt stark steigen. Auch in anderen Bereichen achten die Lichterfelds auf die Umwelt – ebenfalls mit positiven Nebeneffekten: "Wir kaufen regionale Lebensmittel und essen kein rotes Fleisch mehr. Wir fühlen uns dadurch einfach gesünder."

Mit dem Einmachglas in den Laden

Wenn Johannes Werner einkaufen geht, ist der Rucksack schon halb voll, bevor er den Laden überhaupt betreten hat. Der Grund: Der 26-Jährige kauft gern unverpackt ein. "Da muss ich natürlich Einmachgläser und andere Behältnisse mitbringen, die ich vor Ort auffülle." Die meisten Unverpacktläden führen verschiedene Nudelsorten, Hülsenfrüchte, Gewürze, Öle und Essige, aber auch Reinigungsmittel und Kosmetika. Was ihm aber immer noch schwer falle, verpackungslos zu kaufen ist Käse. Dabei gibt es an vielen Frischetheken inzwischen auch die Möglichkeit, eigene Boxen mitzubringen. "Da will ich in Zukunft dran denken." Hat seine Bestellungen im Online-Handel aus Klimaschutzgründen stark eingeschränkt - Johannes Werner aus Jena. Bildrechte: MDR/Johannes Werner

Ein weiterer Bereich, in dem der Jenaer sein Konsumverhalten geändert hat: im Onlinehandel. "Das habe ich deutlich eingeschränkt. Und wenn ich im Netz bestelle, dann achte ich darauf, kleinere Händler auszusuchen, auch wenn es teurer ist." Ein Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz hat sich bei Johannes Werner erst während des Studiums eingestellt. "In den ersten drei Jahren habe ich in einer WG der christlichen Studentengemeinde gewohnt. Seit dem denke ich gemeinschaftlicher. Ich achte nicht nur auf mich, sondern auch darauf, was mein Verhalten für Folgen für andere und die Umwelt hat."

"Wir müssen bei den Kindern anfangen"

Die extremen Wetterextreme - nicht nur in ihrer Heimat dem Erzgebirge - machen Mandy Friedel Angst. Bildrechte: MDR/Mandy Friedel Die meisten Kinder lieben es, mit Wasser zu spielen. Wenn der Hahn läuft, pressen sie ihre Hände darunter, spritzen herum. Mandy Friedel kennt das nur zu gut. Sie arbeitet seit 1986 als Erzieherin. Doch je mehr der Klimawandel voranschreitet, je mehr die Folgen auch in ihrer Heimat, dem Erzgebirge, sichtbar werden, desto mehr Unbehagen, macht sich breit, wenn sie beobachtet, dass Wasser verschwendet wird. "Ich versuche den Kindern dann zu erklären, dass Wasser ein kostbares Gut ist." Die trockenen Sommer, Hitzetage mit 35 Grad Celsius selbst im Erzgebirge, heftiger Sturm, der jüngst ihren Standkorb fünf Meter weiter in ein Beet pustete – all das macht ihr Angst. "Das Wetter ist aus meiner Sicht extremer geworden. Besonders wenn ich an die Winter denke. Es schneit kaum noch und wenn, kommt alles an zwei Tagen runter. Das war doch früher nicht so."