Die Liebe in Zeiten von Corona - auch sie trägt in einigen Fällen Kratzer davon. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen MDRfragt-Befragung, an der sich mehr als 25.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt haben. So leidet fast jede fünfte Partnerschaft unter der Coronakrise und knapp die Hälfte der Trennungen in den letzten zwei Jahren hatten mit Corona zu tun. Aber: Es gibt auch Liebesgeschichten, die Mut machen.