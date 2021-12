Es ist nun ein Jahr her, dass es mit den ersten Impfungen losging. Damals galten Biontech, Moderna und Co als vielversprechender Weg aus der Krise. Zwar war klar, dass es dauern würde, bis ausreichend Impfstoff für alle vorhanden ist. Doch sobald dies der Fall ist - so die Hoffnung Vieler - seien Einschränkungen und Lockdowns nicht mehr nötig. Dass es anders kommt - damit hätten die wenigsten gerechnet. 55 Prozent der MDRfragt-Teilnehmenden gaben an, dass sie zu Jahresbeginn nicht geglaubt hätten, dass uns Corona auch Ende 2021 noch so fest im Griff hat. 45 Prozent sagen hingegen, dass ihnen klar war, dass die Pandemie in diesem Jahr noch nicht überstanden sein würde.

