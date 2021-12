Der Vergleich der Bundesländer zeigt, dass die Teilnehmenden in Sachsen-Anhalt am meisten in weihnachtlicher Stimmung sind (56 Prozent), in Sachsen (48 Prozent) und Thüringen (51 Prozent) sind es weniger.

Bisher traf sich unsere gesamte Familie an einem Tag zum Weihnachtsessen. In diesem Jahr haben wir das Essen auf 3 Tage aufgeteilt. So sind wir jeweils nicht so viele und können uns trotzdem sehen.

So wie bei diesen beiden MDRfragt-Teilnehmerinnen wird das Weihnachtsfest in diesem Jahr in einigen Familien anders aussehen als sonst. Das haben 43 Prozent angegeben. Bei etwa der Hälfte (48 Prozent) ändert sich jedoch nichts. Auch sind sich acht Prozent noch nicht sicher, wie sie ihr Weihnachtsfest verbringen werden.

Einige MDRfragt-Mitglieder haben uns Videos geschickt, in denen sie uns einen Einblick in ihr Weihnachtsfest geben, uns erzählen, welche Traditionen es in ihrer Familie gibt oder was an Weihnachten bei ihnen auf den Tisch kommt. Darunter war auch Überraschendes, so gibt es beispielsweise bei einem MDRfragt-Mitglied die Geschenke erst am 25. Dezember. Mehr dazu, wie die MDRfragt-Mitglieder Weihnachten feiern, können Sie sich in den Videos anschauen.