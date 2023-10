Am Welttag für mentale Gesundheit (10. Oktober) wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das allgemeine Wohlbefinden nicht nur durch die körperliche, sondern auch durch die seelische Gesundheit beeinflusst wird. In der MDRfragt-Gemeinschaft spielt das Thema mentale Gesundheit bereits eine große Rolle. So gaben zwei Drittel der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer an, dass sie persönlich auf diese achten. Für 30 Prozent ist das hingegen nicht der Fall.