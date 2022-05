Mehr als die Hälfte (56 bzw. 55 Prozent) der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer empfindet die Berichterstattung der deutschen Medien über die Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine als unausgewogen. Rund vier von zehn bewerten sie dagegen als ausgewogen (41 bzw. 40 Prozent).

Was die Teilnehmenden an den Medienberichten kritisieren, schreiben sie in den Kommentaren: