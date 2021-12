MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Das zweite Corona-Jahr geht zu Ende - Ausnahmezustand oder Alltag?

Hauptinhalt

2021 war ein Ausnahmejahr, denn es war nun schon das zweite, in dem wir unter Pandemie-Bedingungen gelebt haben. Ein Jahr, in dem wir erneut auf vieles Gewohnte und Liebgewonnene verzichten mussten. Zum Jahresende wollen wir mit Ihnen Bilanz ziehen: Wie blicken Sie persönlich auf die letzten 12 Monate zurück? Hätten Sie zu Beginn dieses Jahres gedacht, dass uns Corona Ende 2021 weiterhin so fest im Griff hat? Machen Sie mit bei MDRfragt!