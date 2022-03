MDRfragt Neue Befragung: Ende der Corona-Maßnahmen - neue Freiheit oder neue Gefahr?

Keine Masken mehr beim Einkaufen, im Restaurant oder in der Schule, keine 2- oder 3G-Nachweise mehr: Ab Sonntag kehrt ein großes Stück Normalität in unser Leben zurück. Trotzdem ist Corona nicht vorbei, im Gegenteil: die Zahlen sind nach wie vor sehr hoch. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt für Lockerungen? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 60.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!