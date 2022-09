MDRfragt Neue Befragung: Deutschland in der Inflation: Preise oben, Stimmung im Keller?

Hauptinhalt

Seit dem 1. September sind Bahnfahren und Tanken wieder deutlich teurer als in den letzten drei Monaten. Nach dem Auslaufen der ersten Entlastungsmaßnahmen will die Bundesregierung nun aber über ein neues Entlastungspaket für die Bürger beraten. An welchen Punkten müsste das Ihrer Meinung nach ansetzen? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 60.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!