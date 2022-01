Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, 2Gplus in der Gastronomie: Auch fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie dauern die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus an, denn in Anbetracht der neuen Omikron-Variante werden stark steigende Infektionszahlen befürchtet. Zudem soll in diesem Jahr im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert werden. Viele Menschen drücken ihren Unmut dagegen durch Spaziergänge und Demonstrationen aus. Haben Sie Verständnis für die Anti-Corona-Proteste?