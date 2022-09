MDRfragt Neue Befragung zum Klimastreik: Jetzt nicht oder jetzt erst recht?

Für den kommenden Freitag hat Fridays For Future wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. In vielen Orten Deutschlands sind Demonstrationen angemeldet, bei denen es hauptsächlich um einen konsequenteren Klimaschutz gehen soll. In Anbetracht von Energiekrise und Preissteigerungen: Passt das in unsere Zeit? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 60.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!