„MDRfragt – Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland“ ist eine Plattform für Online-Befragungen, mit der die Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig ihre Meinung zu gesellschaftlich aktuellen Themen äußern können. Bei den nicht-repräsentativen, aber gewichteten und wissenschaftlich begleiteten Befragungen wollen wir wissen: Was bewegt Mitteldeutschland? Was denken und meinen Sie? Teilnehmen kann jeder, der seinen Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen hat und mindestens 16 Jahre alt ist.