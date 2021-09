Das Thema "Lebensmittelverschwendung" bekommt in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Zu hässlich, zu mickrig, zu krumm - schon auf dem Feld wird vieles, was eigentlich essbar wäre, aussortiert. In der Produktion und im Handel geht es dann weiter - zu kurzes Mindeshaltbarkeitsdatum, vor Ladenschluss oder dem Wochenende nicht mehr verkauft. Und so gut wie jeder dürfte schon mal schimmliges Brot oder verdorbenes Obst und Gemüse bei sich aus den Vorräten gefischt haben. So gehen Ressourcen ungenutzt verloren, Klima und Umwelt wird geschadet. Müssen Lebensmittelindustrie, Politik und wir selbst also mehr gegen Nahrungsverschwendung tun?