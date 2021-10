MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Stadt oder Land - wo lebt sich's schöner?

Hauptinhalt

Gut ein Drittel der Leute in der Stadt würde am liebsten aufs Land ziehen. Was denken Sie, was das Leben auf dem Land so attraktiv macht? Oder bevorzugen Sie doch lieber den Trubel der Stadt? Das wollen wir in unserer neuen Befragung von Ihnen wissen. Machen Sie mit!