Wenn Sie an Ihre Stadt bzw. Ihren Ort denken: Wie schwierig ist es, bezahlbaren Wohnraum zu finden? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation? Würden Sie persönlich lieber zur Miete wohnen oder in der eigenen Immobilie? Und: was sagen Sie zur Wohnungspolitik im Allgemeinen: Sollte man dem Markt das Wohnraumproblem überlassen? Sollte es wieder mehr Wohnungen in kommunaler Hand geben?