Die Coronazahlen steigen in den letzten Tagen wieder rapide an, viele Mediziner warnen bereits vor einer Überlastung der Krankenhäuser. Ist die 2G-Pflicht, wie sie beispielsweise Sachsen plant, deshalb ein notwendiger Schritt - oder ist das die Impfpflicht durch die Hintertür? Werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft und bringen Sie sich mit Ihrer Meinung ein - so wie bereits mehr als 49.000 andere Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!