Die Skepsis gegenüber Medien ist in Ostdeutschland weiterhin größer als im Rest der Republik. Das zeigt eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Demnach gaben im Osten 41 Prozent an, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu vertrauen – eine Mehrheit von 54 Prozent tut das nach eigenen Angaben nicht. In Westdeutschland hingegen erklärten 58 Prozent, großes oder sehr großes Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen zu haben.