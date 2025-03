Rund ein Viertel der Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren in Deutschland nutzen soziale Medien in riskantem oder süchtigen Ausmaß. Das geht aus einer aktuellen Studie der DAK Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hervor.

Rüdiger Scharf, Pressesprecher der DAK Gesundheit, sagte im Interview mit MDR AKTUELL, die Auswertung der Zahlen aus dem vergangenen Jahr zeige etwa, dass die Kinder und Jugendlichen jeden Tag 2,5 Stunden auf Social Media seien, also etwa auf TikTok und Instagram. "Hier verlieren sich viele Kinder und hier muss gehandelt werden."



Scharf zufolge versteht man unter Mediensucht eine sehr lange Nutzungszeit, die mit einem Kontrollverlust verbunden sei. "Die Kinder und Jugendlichen können nicht mehr aufhören zu spielen, können nicht mehr aufhören in den sozialen Medien zu sein, vernachlässigen soziale Kontakte, vernachlässigen die Schule", so Scharf.