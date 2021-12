Böhme meint damit die vielen älteren Patientinnen und Patienten. Doch nicht nur sie nutzen diese technische Möglichkeit nicht. MDR AKTUELL hat nachgefragt bei der AOK Plus in Sachsen und Thüringen.

Nur 500 von etwa 3,5 Millionen Versicherten haben bisher eine solche Pin angefordert. Und wer eine Pin hat, muss einen Hausarzt finden, der die nötige Technik für die Datenübertragung bereits benutzt. "Ich denke, über 50 Prozent könnten es," schätzt Jörg Böhme. Doch nicht jede Praxissoftware, kurz PVS, läuft da bisher rund. Er selbst habe ein sehr gutes System, bei dem das ohne Probleme funktioniere. "Aber ich weiß von Kollegen, dass es bei anderen PVS-Systemen nicht so einfach geht."

Der elektronische Medikationsplan auf der Chipkarte ist also de facto nicht existent. Vielleicht hat sich diese Technik aber auch bereits überholt. Denn seit diesem Juli gibt es auch die elektronische Patientenakte ePA . Versicherte beantragen sie bei der Krankenkasse und laden sich die dazugehörige App auf ihr Smartphone. Ärztinnen und Ärzte können die ePA dann mit Befunden oder dem elektronischen Medikationsplan befüllen.

Doch auch hier sind die Hürden recht hoch, sagt Heide Richter-Ajrijoki, Gesundheitsexpertin der SPD-Fraktion im Magdeburger Landtag. Denn gerade diejenigen, die mehrere Medikamente bräuchten, seien häufig Ältere und vielleicht nicht so geübt im Umgang mit solchen Apps.

Jörg Böhme von der Kassenärztlichen Vereinigung sieht hier neben den Krankenkassen auch die Arztpraxen in der Pflicht. Sie könnten stärker informieren und beraten. Allerdings nicht mitten in der Corona-Pandemie. "Die Praxen arbeiten am Limit und es ist schwierig jetzt für uns, dort Druck auszuüben oder die Kollegen überhaupt mit diesem Thema zu konfrontieren."