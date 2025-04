Bildrechte: Colourbox.de

RKI-Auswertung Mehr Demenzerkrankungen in Ostdeutschland

01. April 2025, 11:20 Uhr

Rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland sind von Demenz betroffen. Auffällig sind die Zahlen der Erkrankungen in Ostdeutschland. Aber auch in Regionen in Bayern, des Ruhrgebiets und im Saarland gibt es mehr Demenz-Kranke. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar – aber es gibt Hinweise.