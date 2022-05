Die Herstellung von Tabakprodukten verbraucht laut WHO zudem 22 Millionen Tonnen Wasser weltweit jährlich und produziere 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Durch geschätzte 4,5 Billionen Zigarettenkippen pro Jahr gelangten "mehr als 7.000 giftige Chemikalien" in die Umwelt.

Dabei gebe keine Beweise, dass etwa Filter beim Rauchen einen gesundheitlichen Vorteil bieten. Die WHO fordert darum, Zigarettenfilter als Einwegplastik zu behandeln und ein Verbot in Betracht zu ziehen.

Weiter heißt es von der WHO dazu, dass bis zu einem Viertel aller Tabakbauern an der so genannten Grüner-Tabak-Krankheit erkranken, einer Vergiftung durch das über die Haut aufgenommene Nikotin. Wer den ganzen Tag mit Tabak hantiere, nehme täglich das Nikotin von 50 Zigaretten auf. Besorgnis erregend sei das für die vielen Kinder im Tabakanbau. Am Rauchen selbst sterben laut WHO pro Jahr geschätzt acht Millionen Menschen.